Libero De Rienzo, indagine sulle cause della morte: c’entra la droga? (Di sabato 17 luglio 2021) La morte del giovane attore Libero De Rienzo ha sconvolto il mondo del cinema e ha segnato una triste pagina di vita per la famiglia dell’attore, che adesso dovrà affrontare l’apertura delle indagini sulla causa del decesso: il 44enne aveva consumato droga prima del malore? Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Libero De Rienzo: che film... Leggi su donnapop (Di sabato 17 luglio 2021) Ladel giovane attoreDeha sconvolto il mondo del cinema e ha segnato una triste pagina di vita per la famiglia dell’attore, che adesso dovrà affrontare l’apertura delle indagini sulla causa del decesso: il 44enne aveva consumatoprima del malore? Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche:De: che film...

Advertising

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - transnazionale : Morto a 44 anni l'attore Libero De Rienzo: fu Giancarlo Siani in 'Fortapasc' #spaziotransnazionale informa - sasavitreno : RT @Brigate_Azzurre: Libero De Rienzo Napoli, 24 febbraio 1977 Roma, 15 luglio 2021 Riposa in pace, guagliò -