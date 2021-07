Kane che abbaia… morde (Di sabato 17 luglio 2021) Una presa di posizione durissima: Kane avrebbe deciso di lasciare il Tottenham e addirittura potrebbe non presentarsi in ritiro. L’inglese è uno dei migliori attaccanti in circolazione, è reduce da un rendimento positivo a Euro 2021. La delusione è ancora altissima, l’Inghilterra è reduce dalla sconfitta ai calci di rigore contro l’Italia e il calciatore del Tottenham non è riuscito ad incidere nonostante il gol nella lotteria dei calci di rigore. La prima parte dell’Europeo non è stata entusiasmante, poi si è sbloccato dal punto di vista realizzativo e si è confermato uno dei migliori nel suo ruolo. Nel corso della carriera si è tolto tante soddisfazioni dal punto di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 luglio 2021) Una presa di posizione durissima:avrebbe deciso di lasciare il Tottenham e addirittura potrebbe non presentarsi in ritiro. L’inglese è uno dei migliori attaccanti in circolazione, è reduce da un rendimento positivo a Euro 2021. La delusione è ancora altissima, l’Inghilterra è reduce dalla sconfitta ai calci di rigore contro l’Italia e il calciatore del Tottenham non è riuscito ad incidere nonostante il gol nella lotteria dei calci di rigore. La prima parte dell’Europeo non è stata entusiasmante, poi si è sbloccato dal punto di vista realizzativo e si è confermato uno dei migliori nel suo ruolo. Nel corso della carriera si è tolto tante soddisfazioni dal punto di ...

