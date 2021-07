Il sottovalutato Spalletti Voleva Napoli e il Napoli | e si vede

(Di sabato 17 luglio 2021) Il verboano già impera e sagace ci riporta alla normalità, alla realtà, alla calma. Composto, attento, ironico al punto giusto, determinato e romantico quando si stringe intorno ai pochi tifosi a Dimaro per un saluto. Spiazzante nelle risposte a domande trite e ritrite come un’insalata ritrovata in frigo dopo settimane. Ilè forte e lui lo sa. Il, così com’è, è la più rodata del torneo, la più affiatata, la più leggera. Certo serve un terzino sinistro di spessore e forse qualche ricambio all’altezza dei titolari ma, se insieme alle maglie, ad inizio campionato arrivasse anche la ...

napolista : Conosce la forza della squadra, soppesa le parole, è molto più carnale di altri che avevano il solo pregio di esser… - Ruggero1991 : Di Lorenzo sarà fondamentale per Spalletti. Farà il devasto in termini di assist. Proverò a prenderlo al fantacalcio. Sottovalutato.

Lorenzo Insigne è il convitato di pietra del ritiro del nuovo Napoli, al lavoro da tre giorni in Val di Sole agli ordini di Luciano Spalletti. Il capitano è in vacanza a Ibiza, dove sta recuperando le ...Conosce la forza della squadra, soppesa le parole, è molto più carnale di altri che avevano il solo pregio di essere pompati dai media ...