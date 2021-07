Ddl Zan, Barbara Masini: «Abito con la mia compagna da dodici anni» (Di sabato 17 luglio 2021) La senatrice di Forza Italia parla del suo partito della sua vita: «Mia madre capì senza che le dovessi dire nulla, ho sempre vissuto la mia omosessualità alla luce del sole. Oggi ho più paura delle discriminazioni rispetto a qualche anno fa» Leggi su corriere (Di sabato 17 luglio 2021) La senatrice di Forza Italia parla del suo partito della sua vita: «Mia madre capì senza che le dovessi dire nulla, ho sempre vissuto la mia omosessualità alla luce del sole. Oggi ho più paura delle discriminazioni rispetto a qualche anno fa»

fattoquotidiano : La senatrice di Forza Italia difende il ddl Zan e si commuove: “Quando mia madre capì di me disse ‘ho paura per te'… - ItaliaViva : Una legge contro l'omofobia e la transfobia è un'urgenza in questo Paese. Abbiamo votato il Ddl Zan alla Camera, co… - federiconovella : Avremo almeno il diritto di discutere sul #greenpass, o va preso a scatola chiusa come il ddl zan? - popoloZeta : RT @MediasetTgcom24: Ddl Zan, Salvini a Letta: 'Vediamoci martedì per una mediazione o finirà male' #ddlzan - Carmela_oltre : RT @Avvenire_Nei: Nel Pd crescono i dubbi sul ddl Zan e le difficoltà interne -