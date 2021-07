Covid | news Contagi in aumento | giovani fascia più colpita DIRETTA

(Di sabato 17 luglio 2021) In Italia quasi 3mila nuovi positivi e 11 decessi nelle ultime 24 ore. Inanche le terapie intensive. I più colpiti i, avverte l'Iss. Nuovi parametri per la classificazione delle zone a rischio: "Il tasso di ospedalizzazione deve pesare di più", fa sapere il governo. La variante Delta spaventa l'Europa: a Barcellona torna il coprifuoco notturno. Nel Regno Unito record didegli ultimi sei mesi, oltre un milione e mezzo in isolamento

...San Francisco hanno fornito alla rivista 'Live Action' i registri di prelievo dei tessuti ottenuti dagli aborti, una attività che pare non abbia perso un colpo durante i rigidi lockdown da...La lotta alnon si ferma sotto il solleone e gli errori commessi lo scorso anno vanno evitati, soprattutto ora che si è alle prese con le varianti del coronavirus. Mentre avanza la campagna vaccinale in ...Visto però che del Covid non ci siamo ancora liberati, sarà fondamentale mantenere il distanziamento e, «dove questo non sia possibile, resta fatidico mantenere le altre misure, a partire dall'uso ...aveva dovuto chiudere i battenti a causa delle restrizioni per limitare il contagio da Coronavirus; e anche quando è stata possibile una riapertura parziale, l’impianto, essendo per gran parte ...