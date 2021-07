Carabinieri di Gavoi (NU): soccorrono neonato in difficoltà respiratorie (Di sabato 17 luglio 2021) Carabinieri di Gavoi (Nu): soccorrono neonato in grave difficoltà respiratoria: traportato in ospedale I Carabinieri di Gavoi (NU): Al piccolo, tra le braccia del padre, in stato di incoscienza e che non respirava, venivano praticato prontamente da un carabiniere le manovre di primo soccorso. Per dieci minuti il militare ha continuato a eseguire il massaggio Leggi su periodicodaily (Di sabato 17 luglio 2021)di(Nu):in graverespiratoria: traportato in ospedale Idi(NU): Al piccolo, tra le braccia del padre, in stato di incoscienza e che non respirava, venivano praticato prontamente da un carabiniere le manovre di primo soccorso. Per dieci minuti il militare ha continuato a eseguire il massaggio

Gavoi: Carabinieri soccorrono neonato

Alle ore 15.00 circa odierne, nei pressi della Stazione CC di Gavoi, due coniugi urlavano in strada chiedendo aiuto. Personale effettivo all'Arma locale, libero dal servizio, udite le grida, raggiungeva subito i richiedenti i quali segnalavano che il loro

Neonato smette di respirare: il carabiniere gli salva la vita

Fortunatamente alla scena avevano assistito i carabinieri di Gavoi, in provincia di Nuoro, e un militare è andato in soccorso del piccolo.

