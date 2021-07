Bologna | Fenucci a 360° | la situazione di mercato

(Di sabato 17 luglio 2021) “Laè complessa noi abbiamo il benestare del giocatore che però è di proprietà di un altro Club e dobbiamo trovare l’accordo”. Le parole dell’amministratore delegato Claudio, a Pinzolo, luogo di ritiro del, esprime a grandi linee l’andamento della trattativa su Marko Arnautovi?. Dichiarazioni con le quali affronta più tematiche che riguardano le scelte, che avvalorano l’idea rinforzare la squadra. Prima fra tutte trovare un attaccante che riesca a far fare il salto di qualità alla squadra di Sinisa Mihajlovic., fiducia per Arnautovi? Il ...

Intervistato da Tmw l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha concesso una battuta sull'esterno accostato al Toro e alla Lazio nelle ultine settimane: "Orsolini ...Calciomercato Bologna, il vice-Skorupski arriva dal Frosinone: ufficiale Bardi. Nuovo retroscena su Arnautovic, ancora bloccato dallo Shanghai.