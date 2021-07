Variante Delta, Bassetti all'attacco: "Zone gialle? Un errore". Contagio, ecco come stanno davvero le cose (Di venerdì 16 luglio 2021) Dritto al punto, come sempre senza giri di parole. Si parla di coronavirus, di Variante Delta. E a parlare, intervistato da TgCom24, è Matteo Bassetti, il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova. L'esperto dice la sua su uno dei temi che tiene banco in queste ore, con il possibile addio alle Zone bianche e il ritorno al giallo, che potrebbe riguardare mezza Italia. "Portare le regioni da bianche a gialle in un momento in cui gli ospedali sono quasi vuoti è una misura eccessiva", taglia corto Bassetti. Dunque, l'esperto aggiunge: "Ricoveri e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Dritto al punto,sempre senza giri di parole. Si parla di coronavirus, di. E a parlare, intervistato da TgCom24, è Matteo, il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova. L'esperto dice la sua su uno dei temi che tiene banco in queste ore, con il possibile addio allebianche e il ritorno al giallo, che potrebbe riguardare mezza Italia. "Portare le regioni da bianche ain un momento in cui gli ospedali sono quasi vuoti è una misura eccessiva", taglia corto. Dunque, l'esperto aggiunge: "Ricoveri e ...

