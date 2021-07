Vaccini, in Piemonte somministrate oltre 4 milioni e 200mila dosi (Di venerdì 16 luglio 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione anti covid in Piemonte, dove sono 41.594 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nella giornata di ieri, giovedì 15 luglio. A 37.002 è stata ... Leggi su novaratoday (Di venerdì 16 luglio 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione anti covid in, dove sono 41.594 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nella giornata di ieri, giovedì 15 luglio. A 37.002 è stata ...

Advertising

solops : Covid Coronavirus. 41.594 vaccini comunicati il 15 luglio 2021 in Piemonte - quotidianopiem : Covid Coronavirus. 41.594 vaccini comunicati il 15 luglio 2021 in Piemonte - pcbassignana : @AllertApc #Bassignana #social #PCProvAL #socialmedia #Piemonte #Liguria #Lombardia #EmiliaRomagna #ValledAosta… - AllertApc : @AllertApc #Bassignana #social #PCProvAL #socialmedia #Piemonte #Liguria #Lombardia #EmiliaRomagna #ValledAosta… - Ansa_Piemonte : Vaccini a migranti e senza fissa dimora al via a Torino. Grazie collaborazione Ordine Medici, Asl, Regione e volont… -