Super Cashback | la classifica definitiva | i risultati aggiornati al 16 luglio 2021

(Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo 15 giorni PagoPa ha chiuso definitamente la classifica del cashback. Chi ha eseguito almeno 50 transazioni valide tra gennaio-giugno dovrebbe ora ricevere, tramite l'app IO, un messaggio che lo informa di essersi qualificato per ottenere il rimborso del 10% (sugli acquisti per un massimo di 150 euro). Per chi ambisce ai 1.500 euro del Super Cashback non si può ancora dire che la parola 'fine' è arrivata. La classifica, anche in questo caso, è chiusa ma non in maniera definitiva. Da diversi giorni l'app Io dice che "La classifica per questo periodo è chiusa"

Lo stesso non si può ancora dire per chi aspira ai 1.500 euro del Super Cashback: anche in questo caso la classifica è chiusa, ma non è ancora definitiva. Da alcuni giorni il numero delle transazioni è fermo. L'annuncio ufficiale è arrivato: la classifica del cashback è chiusa, sia per quanto riguarda i rimborsi del 10% sia per la classifica del Super Cashback. Come si legge sull'App Io Finalmente arrivano le cifre esatte: ora sappiamo che chi si trova all'ultimo posto della classifica ovvero occupa la postazione numero 100 mila, ha effettuato un certo numero di transazioni. Super cashback, la classifica del primo semestre 2021 è ora definitiva. Come riportato sulla app Io, "la classifica per questo periodo è chiusa" e quindi tutti coloro che si trovano nelle prime posizioni possono ottenere il bonus. La classifica del Super Cashback (gennaio - giugno 2021) è chiusa. Tutto fatto, dunque, per l'ottenimento dei 1.500 euro.