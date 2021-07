Spezia | delusione per la sanzione della FIFA | il comunicato ufficiale

(Di venerdì 16 luglio 2021) Attraverso un, losi è espresso in merito alla. In seguito a delle violazioni delle norme sui trasferimenti dei minori, il club ligure avrà il mercato bloccato per due anni e dovrà pagare 450 mila euro di multa. Di seguito la notasocietà:, I MOTIVI“LoCalcio ha ricevuto oggi la notificadecisionedi applicare un ...

Advertising

sportface2016 : Il comunicato ufficiale dello #Spezia in merito alla vicenda - RadioSportiva : ?? #Fiorentina, Vincenzo #Italiano si presenta: 'Dovremo difendere bene e attaccare benissimo, tutti dovranno temerc… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia delusione

Lo? 'Penso che se c'è stata una persona che ha avuto rispetto e affetto per quella piazza, ... Capiscoe amarezza, ma ci sono momenti in cui devi rimboccarti le maniche e momenti in cui ...La- Continua il ciclo di presentazioni di libri al Parco dei lettori della Maggiolina: domani, ... dopo aver vissuto ladel tradimento. Pietro, l'amico con cui condivideva sogni e ...“Lo Spezia Calcio ha ricevuto oggi la notifica della decisione della FIFA di applicare un divieto di trasferimenti per quattro finestre di mercato a partire da gennaio 2022. Il Club è sorpreso ed ...Vent’anni di passione che hanno anche innescato, nel 2006, l’amore con la fidanzata-atleta poi diventata moglie e mamma di un... futuro rematore ...