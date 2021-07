Si accende il dibattito sul Green Pass “alla francese“

(Di venerdì 16 luglio 2021) In Francia da mercoledì 21 luglio l’ingresso in diversi luoghi pubblici e privati sarà riservato alle persone che possiedono il certificato COVID-19 varato dall’Unione Europea. L’ipotesi di importare in Italia il modelloilanche tra gli eurodeputati. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli mentre siilsull'ipotesi del green pass obbligatorio nel Paese, in allerta per la variante Delta. I dati delle ...La decisione della Francia sull'utilizzo del Green pass per accedere a bar, ristoranti e in generale ai locali pubblici e mezzi di trasportoilanche in Italia e la politica si muove su posizioni diverse. I contagi aumentano e preoccupa la progressiva diffusione della variante Delta: il bollettino di ieri ha fatto ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.I dati da Lombardia e Lazio, Sicilia e Piemonte. Le news su contagi, ricoveri e morti e le ultime notizie sui vaccini mentre si accende il dibattuto ...