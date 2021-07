Piscina in vendita online, ma è una truffa: denunciate due persone (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato due persone della provincia di Napoli ritenute responsabili di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia da parte del malcapitato che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una Piscina in vendita su un noto sito di annunci on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, non esitava a contattare l’inserzionista, anche per avere maggiori chiarimenti e per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato duedella provincia di Napoli ritenute responsabili di. L’indagine prende spunto dalla denuncia da parte del malcapitato che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di unainsu un noto sito di annunci on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, non esitava a contattare l’inserzionista, anche per avere maggiori chiarimenti e per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni ...

