Peugeot - Presentata a Monza la 9X8 che (forse) correrà a Le Mans nel 2022 (Di venerdì 16 luglio 2021) Non poteva esserci cornice migliore dell'autodromo di Monza, dove questo weekend si disputa la 6 Ore del Wec (gara che riprende la grande tradizione delle 1.000 Km valide per il Mondiale Marche di un tempo), per presentare fisicamente, dopo il primo lancio virtuale, la vettura con la quale Peugeot tornerà in lizza nelle corse Endurance. E così è stato, con un'anteprima dedicata alla stampa italiana (e, in seconda battuta, a quella internazionale) e un cambiamento imprevisto dei programmi: il debutto statico del veicolo, infatti, era stato inizialmente ipotizzato a Le Mans, in occasione della 24 Ore che si disputerà, quest'anno, il 21 e 22 ...

viaggiareonthe1 : Peugeot - Presentata a Monza la 9X8 che (forse) correrà a Le Mans nel 2022 - AlessandroSala1 : RT @SalaStampaF1: La nuova entrata nel #Wec già si è presentata sulla griglia, esposta per mostrare il prototipo per il 2022. Sicuramente… - SalaStampaF1 : La nuova entrata nel #Wec già si è presentata sulla griglia, esposta per mostrare il prototipo per il 2022. Sicura… -