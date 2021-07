Guilty Gear: Strive, vendite per 500.000 copie e data di annuncio del primo DLC – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 16 luglio 2021) Guilty Gear: Strive ha totalizzato vendite per oltre 500.000 copie e Arc System Works ha rivelato la data in cui verrà annunciato il primo DLC del gioco.. Guilty Gear: Strive ha totalizzato vendite per oltre 500.000 copie, e il team di sviluppo ha voluto celebrare l’importante traguardo rivelando che l’annuncio del primo DLC arriverà il 20 luglio. Mentre ancora circolano le voci secondo cui Sony vuole comprare Arc System Works, lo studio di ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 luglio 2021)ha totalizzatoper oltre 500.000e Arc System Works ha rivelato lain cui verrà annunciato ilDLC del gioco..ha totalizzatoper oltre 500.000, e il team di sviluppo ha voluto celebrare l’importante traguardo rivelando che l’delDLC arriverà il 20 luglio. Mentre ancora circolano le voci secondo cui Sony vuole comprare Arc System Works, lo studio di ...

