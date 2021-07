Gazzetta: Adl vuole un faccia a faccia con Insigne, Lorenzo dirà no all'incontro senza il suo agente (Di venerdì 16 luglio 2021) Lorenzo pronto a dire no se non ci sarà il suo agente La Gazzetta dello Sport torna sul gelo tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e Lorenzo Insigne. Scrive che il patron vuole un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021)pronto a dire no se non ci sarà il suoLadello Sport torna sul gelo tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e. Scrive che il patronun ...

Advertising

napolista : Gazzetta: Adl vuole un faccia a faccia con #Insigne, Lorenzo dirà no all’incontro senza il suo agente Il presidente… - infoitsport : Gazzetta, Laudisa: 'ADL non vuole alzare l'ingaggio a Insigne. Emerson-Napoli, sarà lunghissima' - CalcioNapoli24 : - MondoNapoli : Gazzetta - ADL fissa la cifra per Koulibaly: prezzo alto per il mercato - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Lozano infortunato, ADL si oppose invano alla convocazione per la Gold Cup -