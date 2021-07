Fratoianni | ' L' emergenza climatica è già qui | inutile far finta di nulla'

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ciò che è accaduto in Germania ci riguarda da vicino, sia per il tema dei cambiamenti climatici, sia perché in Italia assistiamo da decenni ad eventi di questo tipo anche a causa dello scarso ...

Advertising

MysteryMiki : RT @globalistIT: Dedicato agli 'ambientalisti' a parole devoti a cemento, petrolio e deforestazioni... #Fratoianni #Germania #alluvione h… - globalistIT : Dedicato agli 'ambientalisti' a parole devoti a cemento, petrolio e deforestazioni... #Fratoianni #Germania… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni emergenza

Globalist.it

E hanno il sapore di un tetro presagio." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola. outstream "L'Climatica è già qui e far finta di niente non servirà a ..."Non è un atto di cecità - ha proseguito- : chi oggi sceglierà di rifinanziare questa ... i flussi migratori sulla rotta balcanica; nasce dentro l'idea che l'immigrazione sia, ...Il segretario nazionale di Sinistra Italiana: "I nubifragi e le inondazioni che hanno colpito in queste ore l'Europa centro-occidentale fanno spavento" ...'Rifinanziare questa missione è una scelta indecente, è l'abdicazione alla migliore cultura giuridica democratica della storia di questo Paese'. Così alla Camera si è espresso Nicola Fratoianni (LeU) ...