Finalmente dopo 121 monumenti dedicati agli uomini ne arriva uno dedicato a una donna. E che donna... (Di venerdì 16 luglio 2021) Margherita Hack sarà la prima figura femminile a diventare una statua a Milano. E sarà l’inizio di un percorso che intende ridurre il divario tra uomo-donna. Del resto se ci sono 121 statue maschili e zero femminili, qualche problema ci deve essere. Leggi anche › Google festeggia Margherita Hack, il creatore: «Un Doodle è una finestra su un mondo di infinite possibilità» Margherita Hack, la prima statua donna a Milano L’iniziativa è ideata e promossa da Fondazione Deloitte in coprogettazione con Casa ... Leggi su iodonna (Di venerdì 16 luglio 2021) Margherita Hack sarà la prima figura femminile a diventare una statua a Milano. E sarà l’inizio di un percorso che intende ridurre il divario tra uomo-. Del resto se ci sono 121 statue maschili e zero femminili, qualche problema ci deve essere. Leggi anche › Google festeggia Margherita Hack, il creatore: «Un Doodle è una finestra su un mondo di infinite possibilità» Margherita Hack, la prima statuaa Milano L’iniziativa è ideata e promossa da Fondazione Deloitte in coprogettazione con Casa ...

