F1, Lando Norris: "Giornata complicata, sfrutteremo la FP2 per migliorare la macchina" (Di venerdì 16 luglio 2021) Scatterà dalla terza fila (sesto) Lando Norris nella Sprint Race di domani a Silverstone (Gran Bretagna), sede della tappa del Mondiale 2021 di F1. Sul celebre tracciato britannico ci sarà la grande novità della corsa sprint di 17 giri (100 km) senza l'obbligo di fermarsi ai box per cambiare gomme e/o rifornirsi di carburante. Una prova d'attacco che la FIA ha deciso di introdurre per cambiare lo spartito. Non a caso l'organizzazione del fine settimana ne è stata influenzata con meno tempo per i piloti per mettere a punto le monoposto, costretti ad un time attack nel day 1 per stabilire la griglia di partenza della citata Sprint Race. Prova quest'ultima ...

