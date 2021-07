De Luca su variante Delta: “Sbagliato cadere nell’angoscia. Campania immunizzata in autunno” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Vedo crescere, in connessione con il diffondersi della variante Delta, un clima pensante nel nostro Paese: questo è Sbagliato, non dobbiamo cadere nell’angoscia. Entro la prima decade di ottobre arriveremo a 4,6 milioni di cittadini immunizzati”. A dirlo è il governatore campano, Vincenzo De Luca, facendo il punto sulla situazione covid in Campania. De Luca L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 luglio 2021) “Vedo crescere, in connessione con il diffondersi della, un clima pensante nel nostro Paese: questo è, non dobbiamo. Entro la prima decade di ottobre arriveremo a 4,6 milioni di cittadini immunizzati”. A dirlo è il governatore campano, Vincenzo De, facendo il punto sulla situazione covid in. DeL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

