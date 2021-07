Coronavirus in Irpinia, sono 7 i positivi di oggi: 1 ad Avellino (Di venerdì 16 luglio 2021) L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 522 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 7 persone: - 1, residente nel comune di Avellino; - 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; - 1, ... Leggi su avellinotoday (Di venerdì 16 luglio 2021) L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 522 tamponi effettuatirisultate positive al COVID 7 persone: - 1, residente nel comune di; - 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; - 1, ...

