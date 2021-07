Biden mette sul piatto 2 miliardi per rimuovere il 5G “made in China”

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo Huawei il “rip and replace” applicato dagli Stati Uniti al 5G è “un tentativo irrealistico di riparare ciò che non è rotto”. Perché sostituire qualcosa che funziona?, dice il colosso cinese delle telecomunicazioni. Ma non è dello stesso avviso la Commissione federale per le comunicazioni (Fcc), che ha approvato all’unanimità un programma di indennizzi da 1,895di dollari per gli operatori che hanno dovuto, sostituire e smaltire le apparecchiature “in” di Huawei e Zte, vendor banditi dagli Stati Uniti, presenti nelle loro reti. Un anno fa la Fcc aveva definito Huawei e Zte minacce alla ...