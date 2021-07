Temptation Island, Ste e Claudia escono insieme, ma lui si sfoga: “Non ti mancavo mi faceva impazzire” (Di giovedì 15 luglio 2021) La puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 12 luglio si è conclusa con l’uscita di una coppia. Ste e Claudia si sono ritrovati di fronte al falò dopo le prime settimane trascorse separati e hanno deciso di tornare a casa, insieme. Dopo aver riflettuto su ciò che è successo nel corso del reality, i due promessi sposi hanno salutato Filippo Bisciglia e mano nella mano hanno lasciato i rispettivi villaggi. Emozionati, hanno parlato dell’esperienza nel villaggio e della nuova vita che li aspetta fuori dalla trasmissione. Temptation Island: Ste e Claudia tornano ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 luglio 2021) La puntata diandata in onda lunedì 12 luglio si è conclusa con l’uscita di una coppia. Ste esi sono ritrovati di fronte al falò dopo le prime settimane trascorse separati e hanno deciso di tornare a casa,. Dopo aver riflettuto su ciò che è successo nel corso del reality, i due promessi sposi hanno salutato Filippo Bisciglia e mano nella mano hanno lasciato i rispettivi villaggi. Emozionati, hanno parlato dell’esperienza nel villaggio e della nuova vita che li aspetta fuori dalla trasmissione.: Ste etornano ...

