'Signore e Signori' non è inclusivo: Lufthansa cambia il saluto a bordo degli aerei (Di giovedì 15 luglio 2021) La compagnia aerea Lufthansa cambia saluto e decide di optare per formulazioni neutre rispetto al genere. È questa la filosofia che sta alla base della decisione presa dalla compagnia aerea tedesca che ha scelto di eliminare la consueta formula 'Signore e Signori' per accogliere i propri passeggeri. Il cambiamento, orientato in una direzione gender free, riguarderà anche le controllate Austrian, Swiss, Eurowings e Brussels Airlines. Il nuovo saluto della compagnia aerea Spetterà al capo di cabina scegliere quale espressione ritenga maggiormente appropriata per dare il ...

matteosalvinimi : Dopo Disney, Lufthansa. Ma davvero qualcuno considera “offensiva” l’espressione “signori e signore”?!? A me sembra… - emsinthetardis : Che dire signori e signore, siamo proprio anime gemelle confirmed™ - kiaraconlakappa : RT @maneskinlights: DAMIANO AND ETHAN SIGNORI E SIGNORE #IWBYSvideo - CorriereCitta : ‘Signore e Signori’ non è inclusivo: Lufthansa cambia il saluto a bordo degli aerei - Reb183 : RT @maneskinlights: DAMIANO AND ETHAN SIGNORI E SIGNORE #IWBYSvideo -

