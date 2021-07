Rosalinda Cannavò e la polemica sul bacio con Dayane Parla l’attrice

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 15 luglio 2021) In queste ultime ore si è alzata una nuovariguardo ilscoppiato durante lo shooting, tra la modella brasilianasiciliana. Durante il Grande Fratello Vip,sono state al centro di polemiche e dunque molto in risalto, dove hanno creato un rapporto d’amicizia molto forte, dopo alcuni disguidi fuori dal programma entrambe amiche hanno riallacciato il rapporto.qualche settimana fa ha lanciato la sua linea di cosmetici “DAY” on cui ha scelto come testimonial, al suo ...