Percorsi ed eventi turistici, arrivano i fondi dalla Regione: la soddisfazione di Abbate (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“La giunta regionale ha approvato, con delibera, su proposta dell’assessore regionale al Turismo Felice Casucci, una programmazione di 2.150.000 euro, a valere sulle risorse del POC 2014-2020, per la definizione di un ‘Programma unitario di Percorsi ed eventi turistici’ degli enti locali, di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale per il periodo ottobre 2021- settembre 2022”. A renderlo noto il consigliere regionale Gino Abbate. “Complessivamente, 2 milioni di euro saranno destinati ai Comuni non capoluogo di provincia per proposte in forma di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“La giunta regionale ha approvato, con delibera, su proposta dell’assessore regionale al Turismo Felice Casucci, una programmazione di 2.150.000 euro, a valere sulle risorse del POC 2014-2020, per la definizione di un ‘Programma unitario died’ degli enti locali, di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale per il periodo ottobre 2021- settembre 2022”. A renderlo noto il consigliere regionale Gino. “Complessivamente, 2 milioni di euro saranno destinati ai Comuni non capoluogo di provincia per proposte in forma di ...

