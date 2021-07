Miami | due cadaveri nella villa dove fu ucciso Gianni Versace

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tra il 15 luglio 1997 e il 14 luglio 2021 c'è una strana coincidenza. Una lussuosadiBeach si trasforma in una scena del crimine. Ventiquattro anni fa venne, infatti, assassinato uno dei più grandi geni della storia della moda in Italia:. Oggi, invece, la polizia americana indaga sul ritrovamento di dueritrovatistruttura.nel 1997 La vita divenne spezzata a cinquant'anni da colpi di pistola che vennero addebitati al ...

Quella che un tempo fu Villa Versace - al numero 1116 di Ocean Drive a Miami - oggi si chiama Villa Casuarina ( ilmessaggero.it annuncia proprio oggi il ritrovamento di due cadaveri all'interno di ... Alla vigilia dell'anniversario della scomparsa di Gianni Versace è stata fatta una macabra scoperta nella villa in cui lo stilista è stato brutalmente assassinato Ieri, mercoledì 14 giugno, la polizia ... Oggi è un lussuoso hotel noto come "The villa casa Casuarina", ma un tempo Casa Casuarina fu la dimora di Gianni Versace a Miami Beach. Qui avvenne l'assassinio dello stilista Gianni Versace esattamen ...