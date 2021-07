Lazio, Reina show in Spagna: è il cantante mascherato! (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA - Il cantante mascherato che non ti aspetti. Movenze un po' goffe sotto un enorme costume da pinguino. Pepe Reina protagonista di Mask Singer (edizione Spagna), programma che 'nasconde' un ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA - Ilmascherato che non ti aspetti. Movenze un po' goffe sotto un enorme costume da pinguino. Pepeprotagonista di Mask Singer (edizione), programma che 'nasconde' un ...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, Reina show in Spagna: è il cantante mascherato! - sportli26181512 : Lazio, Reina show in Spagna: è il cantante mascherato!: Il portiere biancoceleste ha partecipato al programma Mask… - LALAZIOMIA : Pepe Reina irriconoscibile: il portiere della Lazio sorprende tutti – Video - pap1pap : quindi al momento abbiamo: juve: sczecoso - perin milan: maignan-tatarusanu inter: handanovic-radu atalanta: musso… - Zlatanismo81 : RT @FMCROfficial: 'Non mi ero accorto di aver perso 3-0, per quello alla fine della partita contro la lazio ridevo con Reina, me l'ha detto… -