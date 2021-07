Immissioni in ruolo docenti 2021, si recuperano i posti dati in più alle GaE negli anni precedenti (Di giovedì 15 luglio 2021) Le Immissioni in ruolo ordinarie, com'è noto, avvengono attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito concorsuali. A ciascuna delle predette graduatorie si assegna rispettivamente il 50% dei posti autorizzati da MEF, tuttavia, alle GaE potrebbero spettare meno posti. Vediamo perché. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 luglio 2021) Leinordinarie, com'è noto, avvengono attingendo dgraduatorie ad esaurimento e dgraduatorie di merito concorsuali. A ciascuna delle predette graduatorie si assegna rispettivamente il 50% deiautorizzati da MEF, tuttavia,GaE potrebbero spettare meno. Vediamo perché. L'articolo .

