Growens | operazioni sul buy-back

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, con valuta 14 luglio 2021, complessive 1.000 azioni proprie al prezzo medio di 4,470000 euro per azione per un controvalore complessivo di 4.470,00 euro. Al 14 luglio, la società operante nel settore delle cloud marketing technologies detiene direttamente 122.249 azioni proprie, pari allo 0,82% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato.Intanto, a Piazza Affari, peggiora la performance diche si posiziona a 4,45 euro, con una discesa del 2,41%.

Sul listino milanese, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,46%.(Teleborsa) – Growens, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, con ...Nell'ultima seduta il FTSE AIM Italia (+0,0%) ha leggermente sottoperformato il London FTSE AIM 100 (+0,3%) e il London FTSE AIM All Share (+0,1%). L'indice AIM Tecnologia ha guadagnato lo 0,1%. In ev ...