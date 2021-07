Green pass: Salvini, ne parleremo se sarà necessario (Di giovedì 15 luglio 2021) Di Green pass "ne parleremo se e quando ce ne sarà la necessità". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione del nuovo point della Lega a Milano per la raccolta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Di"nese e quando ce nela necessità". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine dell'inaugurazione del nuovo point della Lega a Milano per la raccolta ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - giordi63 : RT @vitalbaa: Se si obbliga al green pass, ad es. dal 1/9, entro tale data vanno garantiti, tra l'altro: 1) vaccini per molti milioni di pe… - Spooky_The_Tuff : RT @Soppressatira: Per i detrattori, l’esibizione del Green Pass per frequentare […] {@JebusFan} #greenpass #greenpassobbligatorio https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Crisanti choc su variante Delta/ 'Causa forme gravi Covid in anziani vaccinati' Sileri "Green pass obbligatorio per tutto"/ "Indecisi? Liberi di scegliere vaccino?" CRISANTI SU VACCINI E QUARTA ONDATA COVID D'altra parte, Andrea Crisanti ha ammesso che non ci sono evidenze ...

Green pass: Salvini, ne parleremo se sarà necessario Di green pass "ne parleremo se e quando ce ne sarà la necessità". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione del nuovo point della Lega a Milano per la raccolta firma ...

Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato Rai News Green Pass obbligatorio per discoteche, palestre e ristoranti al chiuso: l'Italia ci ragiona sopra «Se a tutto questo dobbiamo aggiungere la visione del green pass perché no. Il vaccino, si sa, non è l'unico modo per ottenere il green pass. Green pass… Leggi ...

Riapertura stadi, Gravina: «Sul green pass abbiamo un’idea chiarissima» Siamo in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts. Vogliamo arrivare a utilizzare il green pass in modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri stadi. Siamo ...

Sileri "obbligatorio per tutto"/ "Indecisi? Liberi di scegliere vaccino?" CRISANTI SU VACCINI E QUARTA ONDATA COVID D'altra parte, Andrea Crisanti ha ammesso che non ci sono evidenze ...Di"ne parleremo se e quando ce ne sarà la necessità". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione del nuovo point della Lega a Milano per la raccolta firma ...«Se a tutto questo dobbiamo aggiungere la visione del green pass perché no. Il vaccino, si sa, non è l'unico modo per ottenere il green pass. Green pass… Leggi ...Siamo in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts. Vogliamo arrivare a utilizzare il green pass in modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri stadi. Siamo ...