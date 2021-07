F1 | Valtteri Bottas | “Novità sul mio futuro? Per ora non si muove niente…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 luglio 2021)dà il via ufficialmente al suo fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con la voglia di dare un segnale. Sullo storico circuito di Silverstone siamo pronti a vivere, comunque vada, un weekend che farà la storia della F1, dato che ci vedremo le qualifiche anticipate al venerdì, quindi la Qualifying Race al sabato, prima della gara alla domenica. Cosa dobbiamo attenderci dal finlandese in questo weekend? La Mercedes ha assoluto bisogno del suo “numero 2”. Lewis Hamilton deve assolutamente vincere o, quantomeno, concludere davanti a Max Verstappen se vorrà risalire la china in ...