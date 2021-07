Zaki, altri 45 giorni di carcere in Egitto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Patrick Zaki in carcere in Egitto per altri 45 giorni. E’ stata nuovamente rinnovata la custodia cautelare per lo studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna detenuto in Egitto. Lo hanno confermato all’Adnkronos fonti dell’Eipr, l’ong egiziana con la quale Zaki collaborava. L’udienza per il rinnovo della custodia cautelare si è svolta due giorni fa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Patrickininper45. E’ stata nuovamente rinnovata la custodia cautelare per lo studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna detenuto in. Lo hanno confermato all’Adnkronos fonti dell’Eipr, l’ong egiziana con la qualecollaborava. L’udienza per il rinnovo della custodia cautelare si è svolta duefa. L'articolo proviene da Italia Sera.

