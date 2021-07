Una nuova fiction sulla vita di Raffaella Carrà (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo la scomparsa di una poliedrica artista quale è stata Raffaella Carrà, si sta pensando a una vera e propria fiction dedicata alla vita e alla carriera della “regina della televisione italiana”. Raffaella Carrà è sempre stata motivo di tante attenzioni e parole sul suo conto. Ora che la grande e amata artista è scomparsa, all’età di 78 anni, si torna a parlare di quanto lei abbia, effettivamente Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo la scomparsa di una poliedrica artista quale è stata, si sta pensando a una vera e propriadedicata allae alla carriera della “regina della televisione italiana”.è sempre stata motivo di tante attenzioni e parole sul suo conto. Ora che la grande e amata artista è scomparsa, all’età di 78 anni, si torna a parlare di quanto lei abbia, effettivamente Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

borghi_claudio : Ogni giorno qualcuno si sveglia e pensa una nuova cretinata. Se Macron disperato in crisi di consensi pensasse di r… - OfficialASRoma : ??? Rui Patricio: “Questo è un grande club, per me rappresenta una nuova sfida e sono entusiasta di poter aiutare qu… - QuiMediaset_it : Stasera su #Canale5 una nuova puntata di #MrWrong - fendente1 : RT @ElisaCuccolo: BIMBA È Stata Finalmente ADOTTATA! ?? Grazie A Tutti Per Le Condivisioni e Grazie A Chi Le Ha Regalato Una Nuova Vita!!!… - GraziaMarocco : RT @LidaSezOlbia: #Angelica è stata nuovamente operata, hanno posizionato una nuova #protesi supportata da placche affinchè non ceda più. V… -