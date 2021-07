Tommaso Zorzi: la disavventura in Sicilia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Oggi pomeriggio Tommaso Zorzi, in vacanza in Sicilia di ritorno da una visita, ha mostrato sui suoi social un fenomeno che si è verificato all’interno del suo alloggio: il depositarsi della polvere lavica dell’Etna su tutte le superfici. In questi giorni Tommaso Zorzi sta trascorrendo le vacanze in Sicilia in compagnia di alcuni amici e del suo fidanzato Tommaso Stanzani. Oggi, dopo essersi assentati alcune ore per visitare il territorio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 luglio 2021) Oggi pomeriggio, in vacanza indi ritorno da una visita, ha mostrato sui suoi social un fenomeno che si è verificato all’interno del suo alloggio: il depositarsi della polvere lavica dell’Etna su tutte le superfici. In questi giornista trascorrendo le vacanze inin compagnia di alcuni amici e del suo fidanzatoStanzani. Oggi, dopo essersi assentati alcune ore per visitare il territorio Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è ag… - LorenzoMangano8 : RT @Lilyontwi: @tommaso_zorzi , voglio lo swipe up e il codice sconto per la Macumba. Mi pare abbia funzionato alla grande ??????????????. #tzvi… - Sabry60385617 : RT @Lunetta_abyss: Tommaso Zorzi conduce SuperQuark. Oggi, Tommaso, ci parlerà della Cuba Bizantina (Sicilia) con il suo operatore di fiduc… - Lunetta_abyss : @Federica_the @tommaso_zorzi Ma non lo vedrà né ora né mai ahhahah - Lilyontwi : @tommaso_zorzi , voglio lo swipe up e il codice sconto per la Macumba. Mi pare abbia funzionato alla grande ????????????… -