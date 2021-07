Serie A, alle 18.30 il sorteggio del calendario 2020-21. Svelati tutti i criteri di composizione (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Lega Serie A ha svelato i criteri di composizione del calendario della stagione 2020-21. Questo il comunicato: Il calendario della Serie A TIM 2021-2022 sarà presentato il 14 luglio, alle ore 18.30. Le giornate che comporranno la prossima stagione saranno svelate in diretta su Dazn e sugli account social ufficiali e il canale YouTube di Lega Serie A. Di seguito i vincoli e i criteri che saranno rispettati nella compilazione del calendario della Serie A TIM, che per la prima volta ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021) La LegaA ha svelato idideldella stagione-21. Questo il comunicato: IldellaA TIM 2021-2022 sarà presentato il 14 luglio,ore 18.30. Le giornate che comporranno la prossima stagione saranno svelate in diretta su Dazn e sugli account social ufficiali e il canale YouTube di LegaA. Di seguito i vincoli e iche saranno rispettati nella compilazione deldellaA TIM, che per la prima volta ...

Advertising

reportrai3 : Dopo #Report, questa sera alle 23.15 su @RaiTre, non perdete la prima puntata di 'Il fattore umano', una nuova seri… - Raiofficialnews : Una grande serie BBC, l’archeologia con @albertoangela, la transizione ecologica e la scienza in cucina. ?? Da stas… - ACChievoVerona : ??Comunicato Ufficiale: in merito alla comunicazione pervenuta in data odierna alle 23.05 dalla… - infoitsport : Serie A | Oggi alle 18.30 il calendario del campionato: la novità del ritorno 'asimmetrico' - Tutto sulla Serie A - infoitsport : Serie A – Oggi alle 18.30 verrà svelato il calendario del Bologna -