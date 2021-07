Scomparsa nel nulla a 14 anni, Federica ritrovata a Napoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) È stata ritrovata a Napoli Federica Nigro, la 14enne di Agropoli, Scomparsa ieri sera. L’annuncio del ritrovamento è stato diffuso dal sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, che tramite Facebook ha comunicato che la ragazza sta bene ed è stata presa in custodia dalla Polfer di Napoli in attesa dell’arrivo dei genitori. ritrovata a Napoli Federica Nigro, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) È stataNigro, la 14enne di Agropoli,ieri sera. L’annuncio del ritrovamento è stato diffuso dal sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, che tramite Facebook ha comunicato che la ragazza sta bene ed è stata presa in custodia dalla Polfer diin attesa dell’arrivo dei genitori.Nigro, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

