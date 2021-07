Per la Corte d'appello americana, "Il divieto di vendere armi agli under 21 è incostituzionale" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il divieto di vendere armi ha chi ha meno di 21 anni è incostituzionale. Lo ha stabilito una Corte d’appello americana, sottolineando che la norma federale che fissa a 21 anni l’età per acquistare... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ildiha chi ha meno di 21 anni è. Lo ha stabilito unad’, sottolineando che la norma federale che fissa a 21 anni l’età per acquistare...

Ultime Notizie dalla rete : Per Corte La Spagna vuole smantellare l'obiezione di coscienza Medici che al pari delle donne godono del diritto considerato "fondamentale" dalla Corte ... ma anche che un medico possa opporsi e che non debba essere discriminato per questo . In Spagna non esiste ...

Educare i propri figli è un diritto. L'Ungheria si difende dall'Ue ... sulle quali, molto probabilmente, noi non concorderemo, dunque le gireranno alla Corte di ... Si discute anche sulla sospensione del Recovery Plan per l'Ungheria. Ufficialmente la legge sull'educazione ...

Messico & cannabis, la Corte Suprema spinge il Parlamento Il Manifesto Il giornalista che diffama va in carcere? Libertà di stampa e pene per il giornalista che commette diffamazione: la sentenza della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su un interessante quesito: il ...

Il processo di Ferragosto: Martina, la cassazione slitta alla sezione feriale Rinviata l’udienza fissata per il 22 luglio. E’ il primo effetto della mossa con la quale la difesa di Albertoni è riuscita a tener riservata l’impugnazione della condanna ...

