Parto cesareo per Flora Canto ma ha un dubbio e chiede aiuto (Di mercoledì 14 luglio 2021) A casa di Flora Canto ed Enrico Brignano sta per arrivare il piccolo Niccolò con Parto cesareo ma alla bellissima mammina viene un dubbio. Flora Canti confida che mancano 7 forse 8 giorni alla nascita di suo figlio, non dice la data esatta prevista per il Parto ma chiede qualche consiglio. Ha preparato tutto per il bambino, non vede l’ora di Partorire e adesso inizia a pensare se sia giusto o meno che sua figlia Martina vada a trovarla in ospedale dopo la nascita del fratellino. E’ di notte che le vengono questi pensieri, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 luglio 2021) A casa died Enrico Brignano sta per arrivare il piccolo Niccolò conma alla bellissima mammina viene unCanti confida che mancano 7 forse 8 giorni alla nascita di suo figlio, non dice la data esatta prevista per ilmaqualche consiglio. Ha preparato tutto per il bambino, non vede l’ora dirire e adesso inizia a pensare se sia giusto o meno che sua figlia Martina vada a trovarla in ospedale dopo la nascita del fratellino. E’ di notte che le vengono questi pensieri, ...

Advertising

GiuseppeGudman : 14/07 Una domanda curiosa. Con il parto cesareo, è mai nato qualcuno 'tagliato'! Non mandatemi accidenti, ma qualcuno sappia rispondere. - derekshepfk : @_cottoemangiato ok, non ti preoccupare, adesso ti faccio l'anestesia e poi iniziamo il parto cesareo - AniMatMigrante : @kittesencul Non so che dirti, immagino che in ospedale siano rigidi di questi tempi. Purtroppo è brutto, capisco b… - _Dinozio : @Farrah88760586 Io neanche quando sò nato. Parto cesareo ?? - feltlikedying_ : @Bertry8 @tobesolxreenv @thavalentinax2 @goddessrafferty Ecco il video dell’uomo, sei imbarazzante, oltre che accus… -

Ultime Notizie dalla rete : Parto cesareo Boccardo, UIL: 'La sanità molisana è una vergogna!' ... mentre il DG Asrem, come se nulla fosse e poco cambi invece, afferma nel suo dispositivo che 'Il parto spontaneo e il taglio cesareo saranno assicurati presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso e ...

Punto nascite di Termoli chiuso, Schael: pronti ad accogliere a Vasto le mamme del Molise ...con un cesareo, con il blocco temporaneo dei parti conseguente anche dell'indagine interna e della denuncia della famiglia del bimbo alla Procura di Larino. "Siamo pronti ad accogliere, per il parto, ...

Nascite, nel 2019 il 31,8% dei parti è avvenuto con taglio cesareo Panorama della Sanità Flora Canto, manca pochissimo al parto: il dubbio su Martina Il parto cesareo Flora Canto farà un parto cesareo, già programmato anche se non ha ancora svelato la data. Anche Martina, la primogenita, che oggi ha 4 anni, è nata con il cesareo perché aveva due ...

Chiusura Punto Nascita, Roberti: “Faremo ricorso. Provvedimento intempestivo”. Da un lato la denuncia presentata dalla famiglia che si è affidata allo studio legale Facciolla-Capuano e ha presentato una denuncia dettagliata in Procura a Larino per chiedere di fare luce sulla ...

... mentre il DG Asrem, come se nulla fosse e poco cambi invece, afferma nel suo dispositivo che 'Ilspontaneo e il tagliosaranno assicurati presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso e ......con un, con il blocco temporaneo dei parti conseguente anche dell'indagine interna e della denuncia della famiglia del bimbo alla Procura di Larino. "Siamo pronti ad accogliere, per il, ...Il parto cesareo Flora Canto farà un parto cesareo, già programmato anche se non ha ancora svelato la data. Anche Martina, la primogenita, che oggi ha 4 anni, è nata con il cesareo perché aveva due ...Da un lato la denuncia presentata dalla famiglia che si è affidata allo studio legale Facciolla-Capuano e ha presentato una denuncia dettagliata in Procura a Larino per chiedere di fare luce sulla ...