Paderno, il ponte di via Battisti resta chiuso: "Non garantita la stabilità" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Parlano di "criticità strutturali" i tecnici che hanno fatto le indagini sul ponte di via Battisti a Paderno Dugnano. Il sovrappasso è chiuso ormai da quasi 50 giorni. Per i tecnici le criticità hanno causato lo "scostamento della spalla che allo stato attuale, in caso di utilizzo, non dà garanzie di corretta stabilità in questa

