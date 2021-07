Ostia, incidente sul cavalcavia: l’auto finisce contro il guardrail. Traffico in tilt (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un brutto incidente ha portato alla chiusura della carreggiata, oggi alle 13:30, su una delle strade più trafficate di Ostia. Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Attico Tabacchi e via Baleniere ed è stato autonomo. Il conducente mentre procedeva in direzione via Capo Spartivento ha, probabilmente, perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere sul guardrail. Non è ancora chiaro il motivo del sinistro, se per un malore o un problema meccanico, tuttavia il conducente è rimasto ferito. Immediatamente sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno prima soccorso il ferito e poi lo hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un bruttoha portato alla chiusura della carreggiata, oggi alle 13:30, su una delle strade più trafficate di. Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Attico Tabacchi e via Baleniere ed è stato autonomo. Il conducente mentre procedeva in direzione via Capo Spartivento ha, probabilmente, perso illlo deled è andato a sbattere sul. Non è ancora chiaro il motivo del sinistro, se per un malore o un problema meccanico, tuttavia il conducente è rimasto ferito. Immediatamente sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno prima soccorso il ferito e poi lo hanno ...

