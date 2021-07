Megan Fox racconta lo sballo con l'ayahuasca con Machine Gun Kelly: "È stato come andare all'inferno" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un'esperienza allucinogena per Megan Fox quella con l'ayahuasca, sostanza stupefacente provata in Costa Rica insieme al compagno Machine Gun Kelly, che l'ha portata all'inferno. L'attrice e modella americana Megan Fox ha raccontato di un'esperienza allucinogena, provata in Costa Rica insieme a Machine Gun Kelly, dovuta all'assunzione di una sostanza particolare chiamata ayahuasca, tipica del Sud America, che l'ha fatta sentire come se fosse all'inferno. La recente fuga in Costa Rica di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un'esperienza allucinogena perFox quella con l', sostanza stupefacente provata in Costa Rica insieme al compagnoGun, che l'ha portata all'. L'attrice e modella americanaFox hato di un'esperienza allucinogena, provata in Costa Rica insieme aGun, dovuta all'assunzione di una sostanza particolare chiamata, tipica del Sud America, che l'ha fatta sentirese fosse all'. La recente fuga in Costa Rica di ...

Advertising

PsicopaticoF : La bellissima Megan Fox ?? - PsicopaticoF : La bellissima Megan Fox ?? - GossipItalia3 : Megan Fox e il tè psichedelico: “Un viaggio nel tuo inferno personale” #gossipitalianews - PsicopaticoF : La bellissima Megan Fox ?? - wishfulssinful : A me Bernardeschi me pare quello che sta co Megan Fox -