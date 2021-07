La passerella degli Azzurri in bus a Roma non era autorizzata: «Hanno deciso Chiellini e Bonucci» (Di mercoledì 14 luglio 2021) La passerella con pullman scoperto della Nazionale per le strade di Roma per festeggiare la vittoria a Euro 2020 non era autorizzata. La Figc ha chiesto un’autorizzazione che è stata negata dal ministero dell’Interno. Poi ha proposto di montare una pedana in Piazza del Popolo dove far salire i giocatori e lasciar festeggiare i tifosi. Ma la soluzione è stata ignorata. Perché, come ha spiegato il presidente della federazione Gravina al prefetto di Roma Matteo Piantedosi, sono stati i giocatori a voler sfilare con il bus scoperto. E i due che Hanno spinto per violare i patti con il Viminale sono stati ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lacon pullman scoperto della Nazionale per le strade diper festeggiare la vittoria a Euro 2020 non era. La Figc ha chiesto un’autorizzazione che è stata negata dal ministero dell’Interno. Poi ha proposto di montare una pedana in Piazza del Popolo dove far salire i giocatori e lasciar festeggiare i tifosi. Ma la soluzione è stata ignorata. Perché, come ha spiegato il presidente della federazione Gravina al prefetto diMatteo Piantedosi, sono stati i giocatori a voler sfilare con il bus scoperto. E i due chespinto per violare i patti con il Viminale sono stati ...

Advertising

PaoloFM : @stefen_dacri Con il punto critico del progetto - la passerella, che la soprintendenza ha già detto che non approve… - DGermy : @PierMaran @BeppeSala @museodel900 @ComuneMI @MuseumAdi Bene per allargare @museodel900 e trovare nuove funzioni, p… - HenryImbriaco : La passerella degli Azzurri a Roma | Campioni d’Europa - infoitsport : La passerella in bus degli Azzurri. Il percorso in mezzo ai tifosi italiani tra le vie di Roma – Le foto - albatelari2 : Solo io trovo una cafonata imbarazzante questa passerella in pullman degli azzurri? #ItsComingHome -