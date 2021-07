Il libro della Meloni è primo da 8 settimane, nelle città in cui lo presenta c’è sempre il tutto esaurito (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il libro di Giorgia Meloni si conferma un caso editoriale: mai nessun politico italiano aveva venduto così tante copie. primo assoluto nella classifica della saggistica da 8 settimane e in testa in quella generale per oltre un mese; 169.000 copie distribuite nelle librerie italiane e 13 edizioni: sono numeri da record quelli fatti registrare da “Io Sono Giorgia” edito da Rizzoli e uscito lo scorso 11 giugno. Stando ai numeri del settore il volume scritto dal presidente di Fratelli d’Italia si attesterebbe quale libro più venduto di un politico italiano di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ildi Giorgiasi conferma un caso editoriale: mai nessun politico italiano aveva venduto così tante copie.assoluto nella classificasaggistica da 8e in testa in quella generale per oltre un mese; 169.000 copie distribuitelibrerie italiane e 13 edizioni: sono numeri da record quelli fatti registrare da “Io Sono Giorgia” edito da Rizzoli e uscito lo scorso 11 giugno. Stando ai numeri del settore il volume scritto dal presidente di Fratelli d’Italia si attesterebbe qualepiù venduto di un politico italiano di ...

Advertising

lucianonobili : “Sei mesi fa l'operazione del cambio di governo è stata un mezzo miracolo. L'obiettivo del libro è dire ai ragazzi… - matteosalvinimi : In diretta da Roma, presentazione del libro “Non ne fisco più! #flattaxation” insieme agli autori, tra cui i nostri… - meb : Un onore aver presentato, a 100 anni dalla sua nascita, il libro dedicato a #EttoreBernabei, un grande toscano che… - marcolaudonio : RT @scuolapolitiche: Vi aspettiamo questo pomeriggio alle 17.30 in diretta sul canale Youtube della Scuola per la presentazione del libro '… - fabiolicarigaz : RT @Marco_Rizzo: Il libro sulla storia di #CaptainAmerica che ho scritto con @fabiolicarigaz esce oggi in USA grazie a Titan Books. Potete… -