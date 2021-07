Graduatorie ATA 24 mesi | ecco le provvisorie pubblicate IN AGGIORNAMENTO

Advertising

ProDocente : Graduatorie ATA terza fascia, su Istanze online visualizzazione provvisorie dal 16 luglio. Pubblicazione definitive… - InfogioGe : RT @Ticonsiglio: Graduatorie ATA 24 mesi provvisorie: elenco completo per province <p>Gli Uffici scolastici stanno procedendo alla pubblica… - Ticonsiglio : Graduatorie ATA 24 mesi provvisorie: elenco completo per province <p>Gli Uffici scolastici stanno procedendo alla p… - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, visualizzazione provvisorie dal 16 luglio. Definitive a metà agosto - scuolainforma : #Graduatorie #ATA III fascia 2021, mancato inserimento delle 29 #scuole: #ultimenotizie al 14/7 -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA

Abbiamo segnalato nei giorni scorsi la mancanza della voce "Visualizzazioned'istituto pers.III fascia' su Istanze online. L'assenza dell'opzione è appunto momentanea, ma le ...La nota ministeriale del 10 giugno ha indicato il 9 luglio come data per il rilascio delle funzioni per la prenotazione delleprovinciali definitive. Dalle24 mesi si attinge per le supplenze e per le immissioni in ruolo 2021/22. L'intera tempistica relativa alle24 mesi: Completamento presa in carico domande di ...Sono previsti ben sette concorsi nel corso dell’anno scolastico 2021-2022. Le assunzioni arriveranno quasi tutte a settembre 2022.In questi giorni il Ministero e gli Uffici Scolastici Regionali hanno iniziato a pubblicare le Graduatorie ATA Provvisorie di 3 Fascia su Istanze Online ma molti utenti stanno segnalando che non riesc ...