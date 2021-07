Fontanella | il sindaco esulta | “Via i migranti da Cascina Fenatica | vinta una battaglia di buonsenso”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Abbiamo vinto unadi”: è questo il commento di Mauro Brambilla,di, in merito alla comunicazione che tutti i richiedenti asilo presenti al Centro d’accoglienza disono stati trasferiti e che la struttura non rientra più nei progetti di accoglienza per richiedenti asilo. “Da oltre un anno – spiega Brambilla – con il supporto anche di altri sindaci del territorio, a seguito della notizia apparsa sugli organi di stampa e relativa alle indagini riguardanti la cooperativa sociale ‘Terra Promessa’, che gestisce diverse strutture per ...