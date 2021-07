Emmy Awards 2021: la lista dei candidati (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’annuale premiazione statunitense dedicata a prodotti ai programmi televisivi per la prima serata, presenta già la lista delle nomination. Agli Emmy Awards 2021 i candidati per le svariate categorie non sono pochi: da miglior serie, a miglior protagonista, fino alle apparizioni più belle. Non mancano i premi alla regia, alla sceneggiatura, alle musiche e tanti altri ancora. Per ognuna di queste le sezioni si dividono per genere, tra le più popolari ci sono: comedy, drama, documentario, reality. I vincitori del 2021 saranno stabiliti durante la serata del 20 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’annuale premiazione statunitense dedicata a prodotti ai programmi televisivi per la prima serata, presenta già ladelle nomination. Agliper le svariate categorie non sono pochi: da miglior serie, a miglior protagonista, fino alle apparizioni più belle. Non mancano i premi alla regia, alla sceneggiatura, alle musiche e tanti altri ancora. Per ognuna di queste le sezioni si dividono per genere, tra le più popolari ci sono: comedy, drama, documentario, reality. I vincitori delsaranno stabiliti durante la serata del 20 ...

