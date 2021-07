Draghi e Cartabia a S. M. Capua Vetere: "Il governo non dimenticherà" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo Stato torna dove la Costituzione, per ore, era stata sospesa. Torna attraverso un gesto storico, attraverso parole che lasciano speranza - stavolta autentica, sincera - nella testa di chi di carcere si occupa tutti i giorni. Di chi da anni grida che i penitenziari non sono devono essere un mondo a sé, ma parte della società. Mario Draghi e Marta Cartabia oggi sono andati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere - l’istituto “dell’orribile mattanza”, dove il 6 aprile 2020 sono stati pestati tanti detenuti in una spedizione punitiva organizzata dagli agenti - a dire “mai più”. Mai più violenza nei confronti dei reclusi, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo Stato torna dove la Costituzione, per ore, era stata sospesa. Torna attraverso un gesto storico, attraverso parole che lasciano speranza - stavolta autentica, sincera - nella testa di chi di carcere si occupa tutti i giorni. Di chi da anni grida che i penitenziari non sono devono essere un mondo a sé, ma parte della società. Marioe Martaoggi sono andati nel carcere di Santa Maria- l’istituto “dell’orribile mattanza”, dove il 6 aprile 2020 sono stati pestati tanti detenuti in una spedizione punitiva organizzata dagli agenti - a dire “mai più”. Mai più violenza nei confronti dei reclusi, ...

FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia domani, mercoledì 14 luglio,… - gaiatortora : Draghi e Il Ministro Cartabia al carcere non sono in tendenza. Non fa niente ma è un segnale ( e non solo) importan… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la Ministra Cartabia intervengono alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere In dir… - DanielaDaffin : RT @gaiatortora: Draghi e Il Ministro Cartabia al carcere non sono in tendenza. Non fa niente ma è un segnale ( e non solo) importantissimo… - mazzettam : Il pacco vero è che quel che han detto #Draghi e #Cartabia interessa a pochissimi perché siamo un paese poco istrui… -