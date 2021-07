Ddl Zan salvo per un voto, mancano 14 senatori M5s. Ma torna Ciampolillo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il ddl Zan è salvo per un soffio: alla seconda votazione dall'arrivo del provvedimento che punisce l'omotransfobia in aula al Senato, lo scarto tra i favorevoli e i contrari alla legge si è assottigliato dai 12 voti di ieri sulle pregiudiziali ad un solo voto di oggi sulla sospensiva. Il fronte di coloro che vogliono far avanzare il testo approvato alla Camera è rimasto a quota 137 mentre i senatori che puntano a bloccare tutto sono saliti da 124 a 135, recuperando i 7 assenti e i 4 astenuti di ieri.Eppure a guardare i tabulati della votazione, tra gli assenti e i presenti, emerge che la legge Zan oggi ha davvero rischiato tanto se del ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il ddl Zan èper un soffio: alla seconda votazione dall'arrivo del provvedimento che punisce l'omotransfobia in aula al Senato, lo scarto tra i favorevoli e i contrari alla legge si è assottigliato dai 12 voti di ieri sulle pregiudiziali ad un solodi oggi sulla sospensiva. Il fronte di coloro che vogliono far avanzare il testo approvato alla Camera è rimasto a quota 137 mentre iche puntano a bloccare tutto sono saliti da 124 a 135, recuperando i 7 assenti e i 4 astenuti di ieri.Eppure a guardare i tabulati della votazione, tra gli assenti e i presenti, emerge che la legge Zan oggi ha davvero rischiato tanto se del ...

