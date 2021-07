Crisi Libano: sempre più bambini vittime di lavoro minorile (Di mercoledì 14 luglio 2021) In Libano la Crisi economica è ormai devastane. Mentre la pandemia di coronavirus aggrava la Crisi, i prezzi crescono velocemente e il valore della valuta locale è crollato, i bambini in Libano sono vittime di lavoro minorile. Secondo una denuncia di Save the Children bambini di soli cinque anni sono costretti a scendere in strada Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) Inlaeconomica è ormai devastane. Mentre la pandemia di coronavirus aggrava la, i prezzi crescono velocemente e il valore della valuta locale è crollato, iinsonodi. Secondo una denuncia di Save the Childrendi soli cinque anni sono costretti a scendere in strada

Billa42_ : Crisi Libano: sempre più bambini vittime di lavoro minorile - Odiaspora_org : Come mai il Libano è finito in bancarotta La grande inflazione e la bomba sociale pronta a esplodere. Perché la cri… - WeWorldOnlus : A quasi 1 anno dall'esplosione a Beirut, il Libano continua ad affrontare una crisi politica, sociale ed economica… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: L'Unione europea vuole trovare un accordo entro fine luglio per un regime di #sanzioni contro i politici libanesi respo… - Valter41271244 : RT @antimafia2000: Crisi in Libano: bambini sempre più sfruttati -